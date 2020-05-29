В Миннеаполисе начались погромы и поджоги после смерти чернокожего мужчины, задержанного полицией. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Двое суток в американском Миннеаполисе не стихали протесты в связи с гибелью 46-летнего Джорджа Флойда, сообщает CNN.
Чернокожий мужчина умер 25 мая вскоре после жесткого задержания
полицейскими, один из офицеров его душил. Как стало известно, патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Демонстранты забрасывали полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.