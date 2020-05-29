"У вас прогнило". Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

В Броварах после перестрелки, в которой пострадали три человека, проходят задержания, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Перестрелка утром в Броварах – "отголосок коррупционных схем". Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter 29 мая.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас... прогнило", – написал Аваков.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместистель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", – отметил он.