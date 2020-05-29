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"У вас прогнило". Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

В Броварах после перестрелки, в которой пострадали три человека, проходят задержания, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Аваков: Массовые задержания продолжаются
Аваков: Массовые задержания продолжаются
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Перестрелка утром в Броварах – "отголосок коррупционных схем". Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter 29 мая.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны –  у вас... прогнило", – написал Аваков.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместистель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", – отметил он.

Теги: МВД, Арсен Аваков, стрельба, полиция, перестрелка, Бровары, преступление, задержание
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