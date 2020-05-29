"У вас прогнило". Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

Перестрелка утром в Броварах – "отголосок коррупционных схем". Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter 29 мая.
"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас... прогнило", – написал Аваков.
Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020
Будем лечить!.
10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.
Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Заместистель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека.
"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", – отметил он.