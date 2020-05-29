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Массовая перестрелка в Броварах. Видео

29 мая в Броварах Киевской области случилась массовая перестрелка. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что это была криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси. В результате стрельбы три человека получили ранения, полиция задержала десятерых. "Украинская правда" в YouТube опубликовал видео перестрелки, отметив, что в ней приняли участие около сотни человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15
Фото: depositphotos.com

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

видео

Видео: Українська правда / YouTube
Теги: Украина, перестрелка, Бровары
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