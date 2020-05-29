Массовая перестрелка в Броварах. Видео

29 мая в Броварах Киевской области случилась массовая перестрелка. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что это была криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси. В результате стрельбы три человека получили ранения, полиция задержала десятерых. "Украинская правда" в YouТube опубликовал видео перестрелки, отметив, что в ней приняли участие около сотни человек.
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