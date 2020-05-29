Стрельба в Броварах. Ранения получили три человека

Сегодняшние криминальные разборки в Броварах стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В результате сегодняшней стрельбы в Броварах Киевской области ранения получили три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", – отметил Геращенко.

Он напомнил, что полиция задержала 10 человек.

"У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято, владельцы будут лишены прав на его владение. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", – подчеркнул чиновник.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).