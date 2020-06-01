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Глава Нацполиции представил нового руководителя винницкой полиции

Офицер с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, бывший заместитель начальника полиции Одесской области Иван Ищенко возглавил Главное управление Нацполиции в Винницкой области. Сегодня его представил коллективу глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Ищенко заявил, что вместе с коллективом Винницкой области обеспечит безопасность в регионе
Ищенко заявил, что вместе с коллективом Винницкой области обеспечит безопасность в регионе
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сегодня представил нового руководителя полиции Винницкой области Ивана Ищенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции области в Facebook.

Клименко отметил, что Ищенко – опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, а также занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

В свою очередь Ищенко сказал, что вместе с коллективом Винницкой области обеспечит безопасность в регионе.

"По его словам, основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан, обеспечение правопорядка, соблюдение дисциплины и законности", – говорится в сообщении.

Предыдущего начальника винницкой полиции Юрия Педоса 29 мая отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин такого решения.

Теги: Винницкая область, полиция, правоохранители, Нацполиция, Игорь Клименко
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