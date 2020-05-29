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Главу винницкой полиции отстранили. Шкиряк заявил, что это отчасти связано с перестрелкой в Броварах

Начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин такого решения.

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Педоса отстранили от должности
Педоса отстранили от должности
Фото: vn.npu.gov.ua

Руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместитель – начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы уволен с занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что причиной таких решений стали грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений. 

Советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк в Facebook отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин таких кадровых решений.

Скриншот: Зорян Шкіряк / Facebook
Скриншот: Зорян Шкіряк / Facebook

"Украинская правда", ссылаясь на источники, отметила, что часть людей, устроивших перестрелку в Броварах, была жителями Винницкой области.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Задержаны 11 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Теги: стрельба, Винницкая область, полиция, Зорян Шкиряк, Бровары
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