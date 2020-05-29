После перестрелки в Броварах полиция ввела план "Перехват"

На территории Киевской области введен план "Перехват" из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Перестрелка произошла сегодня с утра Фото: Поліція Київської області / Facebook

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции разыскивают пять автомобилей с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы.

"На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары. Полиция просит водителей с пониманием отнестись к полицейским мероприятиям", – говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Задержаны 11 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.