После перестрелки в Броварах задержаны 11 человек – Офис генпрокурора

По факту перестрелки в Броварах Киевской области начато уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия, сообщили в Офисе генпрокурора.

В Офисе генерального прокурора сообщили об 11 задержанных в ходе сегодняшней перестрелки в Броварах Киевской области.

Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), напомнили в ведомстве.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", – отметили в Офисе генпрокурора.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", – отметил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".