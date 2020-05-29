Мэр Броваров о причинах утренней перестрелки: Отсутствие диалога между местными органами власти и областной администрацией

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил власти Киевской области в ситуации, которая привела к перестрелке в Броварах.
"Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела", – написал Сапожко на своей странице в Facebook.
Мэр подчеркнул, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.
"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута от "Торгмаша" до станции метро "Лесная" [в Киеве] через окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась с каждым днем", – сообщил мэр Броваров.
Он обратился ко всем жителям района "Торгмаш", которые могли стать свидетелями сегодняшней перестрелки, обратиться в отделение полиции Броваров для более оперативного реагирования и задержания всех причастных.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Задержаны 11 человек.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".