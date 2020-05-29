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Мэр Броваров о причинах утренней перестрелки: Отсутствие диалога между местными органами власти и областной администрацией

Городские власти Броваров Киевской области неоднократно просили Киевскую областную государственную администрацию утвердить новый транспортный маршрут, однако КОГА утвердила другой, который полностью дублирует уже действующий, заявил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Правоохранители после перестрелки изъяли оружие
Правоохранители после перестрелки изъяли оружие
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил власти Киевской области в ситуации, которая привела к перестрелке в Броварах. 

"Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела", – написал Сапожко на своей странице в Facebook.

Мэр подчеркнул, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута от "Торгмаша" до станции метро "Лесная" [в Киеве] через окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась с каждым днем", – сообщил мэр Броваров.

Он обратился ко всем жителям района "Торгмаш", которые могли стать свидетелями сегодняшней перестрелки, обратиться в отделение полиции Броваров для более оперативного реагирования и задержания всех причастных.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/2619551968316473

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Задержаны 11 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Теги: транспорт, коррупция, стрельба, Киевская область, перестрелка, Бровары, хулиганство, задержание, облгосадминистрация, уголовное производство
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