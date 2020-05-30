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ПРОИСШЕСТВИЯ

К стрельбе в Броварах могут быть причастны руководитель и собственник рынка "Столичный" – СМИ

По данным "КП в Украине", сегодня бойцы КОРД задержали еще ряд подозреваемых в стрельбе 29 мая в Броварах, которые также занимались рэкетом на рынке "Столичный" в Киеве.

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Кураторами группировки называют руководителя рынка и бенефициарного владельца, утверждают журналисты
Кураторами группировки называют руководителя рынка и бенефициарного владельца, утверждают журналисты
Фото: kyivmaps.com

Сегодня бойцы спецподразделения МВД Украины КОРД провели обыски в офисе администрации рынка "Столичный", связанные со вчерашней стрельбой в Броварах, пишет "КП в Украине".

"Как сообщают источники среди арендаторов рынка, задержанные не только имеют отношение к вчерашней перестрелке, но и долгое время занимаются сбором неформальных наличных платежей (фактически рэкетом) на рынке "Столичный". Кураторами группировки называют руководителя рынка Рустема Абдукадырова и бенефициарного владельца Александра Стельмаха", – сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видео задержания подозреваемых в участии в перестрелке.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/2995462423873918/

Украинские правоохранители уже определили более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, включая заказчиков, написал он.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Глава МВД Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Теги: МВД, коррупция, полиция, обыск, перестрелка, Антон Геращенко, КОРД, задержание, уголовное производство, обыски, рынок Столичный, перестрелка в Броварах
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