Следствию известны имена заказчиков стрельбы в Броварах – МВД

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, организаторам вооруженного конфликта в Броварах объявят подозрение. Он заявил, что их имена уже известны.

Геращенко заявил, что организаторы конфликта также будут задержаны Фото: mvs.gov.ua

Следствию известны заказчики стрельбы, произошедшей 29 мая в Броварах Киевской области. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Никто не избежит ответственности. Сейчас проводится оперативная работа, не только по отношению к титушкам, которые уже задержаны и понесут наказание, но и по отношению к людям, которые решили, что они могут в мирном городе Бровары решать отношения между собой стрельбой. Эти лица также будут задержаны", – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что не будет называть имена в интересах следствия, но они известны.

"Им будут объявлены подозрения", – отметил Геращенко.

По его данным, участники конфликта не собирались применять оружие, но оно было применено, "как обычно бывает".

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.