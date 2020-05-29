"Это что было? Я реально в шоке". "История – жесть". Соцсети обсуждают перестрелку в Броварах

Сегодняшняя стрельба в Броварах из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями стала одной из основных тем для обсуждения в соцсетях.

Сегодня утром на одной из улиц Броваров произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта. Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 21. Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что сегодняшняя стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Перестрелка в Броварах – это следствие победы организованной преступности над государством в борьбе за влияние, считает криминолог Анна Маляр.

"Да, согласен, история – жесть. Но не совсем. Когда вы будете убеждать себя, что хуже не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу рассказать, как бывает хуже", – отметил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!" – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

"Группировка инвестнянь из Винницы устроила перестрелку с коллегами из Броваров в рамках программы создания 500 тысяч рабочих мест. Конкуренция между киевскими, днепровскими, винницкими, криворожскими инвестнянями обостряется, большой интерес проявляют чикагские, мексиканские и колумбийские инвесторы, а сицилийские уже открывают в Броварах постоянный офис", – написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Также Бутусов разметил юмористическую картинку по обсуждаемой теме.

"Это что было??? Я реально в шоке. Стрельба в Броварах сегодня утром!!! Разборки между перевозчиками переросли в боевые действия. Более 100 человек устроили перестрелку. Я в 90-х такого не видел", – отметил бывший нардеп Борислав Береза.

"В то время, когда настоящие патриоты в составе украинской армии проливают кровь на Донбассе, отстаивая независимость и территориальную целостность нашей страны, в мирных городах (под боком у Киева) организованные преступные банды с оружием в руках устраивают кровавые разборки в духе сицилийских мафиозных кланов... Не думая о людях вокруг. И практически не боясь сотен тысяч профессиональных сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, отвечающих за поддержание правопорядка в государстве! Що маємо, те маємо..." – подчеркнул основатель и главный редактор всеукраинской ежедневной газеты "Факты и комментарии" Александр Швец.

"Пули от выстрелов в результате перестрелки враждующих кланов маршрутчиков в Броварах попали в окна квартир", – сообщил журналист Назар Приходько.

"В Броварах весело. Перестрелка с участием каких-то титушек. Видны карабины и ружья. Не спешите только полицию обвинять в том, что она не прибыла или прибыла слишком поздно. Вполне возможно, что полицейские там тоже были, просто в гражданской одежде и тоже с карабинами и винтовками", – поделился мнением активист Сергей Стерненко.

"Топ самых опасных криминальных картелей мира: 5. Триады; 4. Якудза; 3.Коза-Ностра; 2. Картель Синалоа; 1. Броварские перевозчики", – шутит блогер Антон Ходза.