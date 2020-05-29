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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Это что было? Я реально в шоке". "История – жесть". Соцсети обсуждают перестрелку в Броварах

Сегодняшняя стрельба в Броварах из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями стала одной из основных тем для обсуждения в соцсетях.

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Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями
Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями
Фото: Arsen Avakov / Тwitter

Сегодня утром на одной из улиц Броваров произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта. Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 21. Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что сегодняшняя стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. 

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Перестрелка в Броварах – это следствие победы организованной преступности над государством в борьбе за влияние, считает криминолог Анна Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1570070303152006

"Да, согласен, история – жесть. Но не совсем. Когда вы будете убеждать себя, что хуже не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу рассказать, как бывает хуже", – отметил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

https://www.facebook.com/korchilava.bacho/posts/3163986946990866

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!" – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Группировка инвестнянь из Винницы устроила перестрелку с коллегами из Броваров в рамках программы создания 500 тысяч рабочих мест. Конкуренция между киевскими, днепровскими, винницкими, криворожскими инвестнянями обостряется, большой интерес проявляют чикагские, мексиканские и колумбийские инвесторы, а сицилийские уже открывают в Броварах постоянный офис", – написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4095838980456367

Также Бутусов разметил юмористическую картинку по обсуждаемой теме.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4096461717060760

"Это что было??? Я реально в шоке. Стрельба в Броварах сегодня утром!!! Разборки между перевозчиками переросли в боевые действия. Более 100 человек устроили перестрелку. Я в 90-х такого не видел", – отметил бывший нардеп Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4480218948670843

"В то время, когда настоящие патриоты в составе украинской армии проливают кровь на Донбассе, отстаивая независимость и территориальную целостность нашей страны, в мирных городах (под боком у Киева) организованные преступные банды с оружием в руках устраивают кровавые разборки в духе сицилийских мафиозных кланов... Не думая о людях вокруг. И практически не боясь сотен тысяч профессиональных сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, отвечающих за поддержание правопорядка в государстве! Що маємо, те маємо..." – подчеркнул основатель и главный редактор всеукраинской ежедневной газеты "Факты и комментарии" Александр Швец.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673085799922325&id=100016627337297

"Пули от выстрелов в результате перестрелки враждующих кланов маршрутчиков в Броварах попали в окна квартир", – сообщил журналист Назар Приходько.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3128324377210947

"В Броварах весело. Перестрелка с участием каких-то титушек. Видны карабины и ружья. Не спешите только полицию обвинять в том, что она не прибыла или прибыла слишком поздно. Вполне возможно, что полицейские там тоже были, просто в гражданской одежде и тоже с карабинами и винтовками", – поделился мнением активист Сергей Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2723868454556153

"Топ самых опасных криминальных картелей мира: 5. Триады; 4. Якудза; 3.Коза-Ностра; 2. Картель Синалоа; 1. Броварские перевозчики", – шутит блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212724275781622

Теги: коррупция, Арсен Аваков, стрельба, полиция, Борислав Береза, Юрий Бутусов, перестрелка, Бровары, соцсети, Анна Маляр, Александр Швец, Сергей Стерненко, Бачо Корчилава, Антон Ходза
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