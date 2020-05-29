Шмыгаль о стрельбе в Броварах: Нужно показательно наводить порядок

Премьер-министр Украины денис Шмыгаль заявил, что дело о стрельбе в Броварах "конечно же" доведут до конца.

Шмыгаль о стрельбе: Такие вещи нужно прекращать Фото: kmu.gov.ua

Дело о стрельбе в Броварах Киевской области 29 мая следует сделать показательным. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы доведем это дело, конечно же, до конца. Министр [внутренних дел] на личном контроле это держит, поэтому такие вещи нужно прекращать и показательно наводить порядок. ...Никакого другого пути быть не может", – сказал он.

По словам премьер-министра, на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского была "поставлена задача выявить, арестовать всех участников этих событий, которые сегодня происходили в Броварах".

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что конфликт в Броварах произошел из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.