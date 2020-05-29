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Видео: Shuster online / YouTube

Наказание для полицейских и программа Кабмина. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

29 мая в 21.00 на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят дело об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке Киевской области, а также программу деятельности Кабинета Министров Украины. Среди гостей программы – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр социальной политики Марина Лазебная, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Михаил Саакашвили, экономика, изнасилование, ток-шоу, полицейский, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, Свобода слова Савика Шустера, Марина Лазебная, Игорь Петрашко, Кагарлык
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