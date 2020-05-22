Год президентства Зеленского, война на Донбассе. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
22 мая на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online прошла программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудили, как прошел год президентства Владимира Зеленского и нужно ли разговаривать с врагами и террористами, а также поговорили о ситуации на Донбассе. Среди гостей программы – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников; экс-нардеп и бывшая политзаключенная Надежда Савченко; журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко; основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
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