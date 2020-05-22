Пройдут ли украинские выборы в Донецке и Луганске и нужно ли говорить с террористами? 22 мая в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

22 мая в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" политики и журналисты обсудят, как прошел год войны на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Что удалось и не удалось сделать главе государства за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Пройдут ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске? Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Гости студии:
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;
- народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук;
- сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
- экс-нардеп и бывшая политзаключенная Надежда Савченко;
- корреспондент информационного агентства "Укринформ", бывший политзаключенный Роман Сущенко;
- основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
- заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова;
- генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;
- доктор философских наук Игорь Чубайс.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.