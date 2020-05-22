Пройдут ли украинские выборы в Донецке и Луганске и нужно ли говорить с террористами? 22 мая в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 мая будут вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и другие.

22 мая в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" политики и журналисты обсудят, как прошел год войны на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Что удалось и не удалось сделать главе государства за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Пройдут ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске? Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;

народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук;

сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;

председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

экс-нардеп и бывшая политзаключенная Надежда Савченко;

корреспондент информационного агентства "Укринформ", бывший политзаключенный Роман Сущенко;

основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;

заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова;

генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;

доктор философских наук Игорь Чубайс.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.