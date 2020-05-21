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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Впервые за месяц на Донбассе уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня – постпред Украины в Вене

На прошлой неделе на Донбассе было зарегистрировано на 50% меньше нарушений режима прекращения огня, чем за предыдущие три недели, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: EPA (архив)

Впервые за месяц на Донбассе сократилось количество нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в ходе видеоконференциии Постоянного совета ОБСЕ 21 мая. Стенограмма выступления украинского дипломата опубликована на сайте представительства.

"На прошлой неделе СММ зарегистрировала примерно на 50% меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях после трех недель последовательного роста [числа] нарушений", – отметил он.

В то же время, добавил Цимбалюк, количество обстрелов из запрещенного Минскими соглашениями оружия возросло с 70 до 121.

"Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной и непредсказуемой. Военное присутствие России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает оставаться значительной угрозой для безопасности Украины", – подчеркнул дипломат.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Минские соглашения, российская агрессия, война на Донбассе, Евгений Цимбалюк
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