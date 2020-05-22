Боевики на Донбассе ранили украинского военного, сбросив с беспилотника выстрел

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Об этом 22 мая в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки.

Отмечается, что боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили на позиции Объединенных сил выстрел ВОГ-17. В результате взрыва один военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинские военные открыли по российским оккупантам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.