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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военного, сбросив с беспилотника выстрел

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Украинские военные открыли по российским оккупантам ответный огонь
Украинские военные открыли по российским оккупантам ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Об этом 22 мая в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки.

Отмечается, что боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили на позиции Объединенных сил выстрел ВОГ-17. В результате взрыва один военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинские военные открыли по российским оккупантам ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/860533237772627

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, боевики, беспилотники, ранение, ООС
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