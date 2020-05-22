Погибшему на Донбассе комбату Губанову присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) полковнику Сергею Губанову. 20 мая командир батальона полиции "Луганск-1" погиб в зоне проведения операции Объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) полковнику полиции Сергею Губанову, который 20 мая погиб во время выполнения задания командования операции Объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

Соответствующий указ подписан 21 мая, сообщила пресс-служба президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день – и эта мечта обязательно осуществится", – цитирует Зеленского пресс-служба.

Группа полицейских из батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" под руководством Губанова вечером 20 мая патрулировала территорию вблизи поселка Трехизбенка Луганской области и подорвалась на мине боевиков. Комбат погиб, трое бойцов, которые были с ним, получили осколочные ранения.