На Донбассе погиб командир батальона спецназначения "Луганск-1"

В Луганской области осколочные ранения получили четыре бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1". Один из них, командир батальона Сергей Губанов, скончался.

Вечером 20 мая в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области погиб командир полицейского батальона "Луганск-1" полковник Сергей Губанов. Об этом проинформировала в Facebook Национальная полиция Украины.

"В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", – говорится в сообщении.

В Нацполиции уточняют, что ранения трех бойцов – тяжелые.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.