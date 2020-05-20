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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного – штаб ООС

С начала суток 20 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Силы ООС открывали по боевикам ответный огонь
Силы ООС открывали по боевикам ответный огонь
Фото: depositphotos.com

В результате обстрелов российских боевиков на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом 20 мая в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что с начала суток вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник использовал минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, российские оккупанты открывали огонь возле Павлополя, Красногоровки, Песок, Орехово, Шумов, Южного, Старогнатовки, дважды рядом с Каменкой и трижды около Богдановки. По окрестностям Крымского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Силы ООС открывали по боевикам ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/859363247889626

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, агрессия, боевики, ООС
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