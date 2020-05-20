Прокуратура Луганской области создает реестр потерпевших от войны

Как заявили в прокуратуре, новый реестр позволит жителям Луганской области и организациям установить размер причиненного за время военных действий ущерба и обратиться в суд для последующего возмещения убытков.

Прокуратура готова внести в реестр всех, чьему имуществу был нанесен урон Фото: depositphotos.com

Прокуратура Луганской области создает реестр физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженного конфликта в связи с агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ведомства.

"Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для его последующего возмещения", – заявили в прокуратуре.

В ведомстве гарантировали неразглашение персональных данных тех, кто подаст сведения в реестр.

Для внесения своих данных в прокуратуру советуют обращаться всем, чьему имуществу был нанесен ущерб от обстрелов и других военных действий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.