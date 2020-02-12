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Три жительницы Луганской области осуждены за проведение сепаратистского "референдума" в 2014 году

Две осужденные жительницы Станично-Луганского района Луганской области в 2014 году были "членами избирательных комиссий" во время сепаратистского "референдума", а еще одна – "секретарем", сообщили в прокуратуре.

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Фото: pixabay.com

Беловодский райсуд Луганской области осудил трех жительниц Станично-Луганского района за участие в организации сепаратистского "референдума" в регионе в 2014 году. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В мае 2014 года указанные лица добровольно приняли участие в "референдуме" по поддержке "акта о государственной самостоятельности "ЛНР" – выполняли функции секретаря и двух членов "участковой избирательной комиссии". Во время незаконного волеизъявления "секретарь" непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление "протоколов" по итогам псевдореферендума, "члены комиссии" вели учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования", – сообщила прокуратура.

Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). С учетом признания обвиняемыми вины, содействия в раскрытии преступления и разоблачения других соучастников суд назначил им наказание в виде пяти лет тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганская область, Донецкая область, прокуратура, ДНР, война в Украине, ЛНР
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