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В Донецкой области осуждены участницы проведения сепаратистского "референдума" в 2014 году

Осужденные женщины во время сепаратистского "референдума" в 2014 году были членом и зампредседателя "избирательных комиссий", сообщила прокуратура Донецкой области.

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Суд приговорил женщин к пяти годам тюрьмы с испытательными сроками
Суд приговорил женщин к пяти годам тюрьмы с испытательными сроками
Фото: pixabay.com

В Донецкой области осуждены две участницы проведения незаконного референдума в мае 2014 года. Об этом 31 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В мае 2014 года жительницы села Старомихайловка Марьинского района и села Ставки Лиманского района принимали активное участие в организации и проведении на территории оккупированных террористами населенных пунктов незаконного референдума о создании "самостоятельного суверенного государства ДНР" в качестве члена и зампредседателя "участковых избирательных комиссий", – сообщили в прокуратуре.

Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц). Их приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательными сроками один и два года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецкая область, прокуратура, сепаратизм
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