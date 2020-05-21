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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комбат "Луганска-1" погиб в результате подрыва мины, еще трое полицейских получили тяжелые ранения

Группа полицейских из батальона "Луганск-1" под руководством полковника Сергея Губанова вечером 20 мая патрулировала территорию вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области и подорвалась на мине боевиков, сообщили в Нацполиции.

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Губанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени
Губанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени
Фото: npu.gov.ua

Командир батальона полиции "Луганск-1" полковник Сергей Губанов (позывной Седой) погиб в результате подрыва на мине, сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ночью в полиции сообщили, что Губанов погиб от осколочных ранений, но не привели подробностей.

"Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы", – написал он.

На сайте полиции сказано, что инцидент произошел примерно в 21.00 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Губанов и его подчиненные выполняли боевое задание командующего Объединенными силами – патрулировали населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец "с целью недопущения проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, перекрытия контрабандных путей и обеспечения правопорядка".

На взрывном устройстве, кроме Губанова, подорвалось трое полицейских. Они получили тяжелые осколочные ранения. За жизнь правоохранителей борются врачи, сообщили в ведомстве.

Губанов служил в полиции с 1995 года. Принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в том числе в боях за Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. С 2014 года, по данным Нацполиции, находится в "расстрельном списке боевиков". В 2015 году Губанова назначили командиром батальона "Луганск-1". В 2016 году за мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

21 мая в Луганской области на мине подорвалась еще одна группа военнослужащих. По данным штаба операции Объединенных сил, вследствие обстрела боевиков мина 120-го калибра попала в грузовой автомобиль, в результате чего один военнослужащий погибеще один получил ранения, а четверо – боевые травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганская область, полиция, Трехизбенка, война в Украине, война на Донбассе, мина, Сергей Губанов
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