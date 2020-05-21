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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе от взрыва мины погиб украинский военнослужащий, еще пять пострадало

По данным штаба операции Объединенных сил, в Луганской области в машину украинских военных попала мина калибра 120 мм.

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Украинские военные стреляли в ответ
Украинские военные стреляли в ответ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе вследствие обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще пять получили ранения и травмы. Об этом 21 мая проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 мая в Луганской области в результате попадания мины 120-го калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные открыли огонь для подавления огня противника.

"Потери захватчиков уточняются", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/859890984503519

В сводке штаба ООС на 7.00 сообщалось, что с утра один украинский военнослужащий уже был ранен 21 мая.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донбасс, боевики, травма, война в Украине, пострадавшие, военнослужащий, война на Донбассе, мины, автомобиль, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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