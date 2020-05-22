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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе за сутки погиб один военный, пострадали – семеро

21 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Украинские военные отвечали на провокации боевиков
Украинские военные отвечали на провокации боевиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, двое получили ранения, еще пятеро – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел обстрелы неподалеку от Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – у Крымского и Трехизбенки.

"Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", – отметили в штабе.

По данным разведки, 21 мая украинские военные ранили не менее четырех российских оккупантов.

После полуночи боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия у Богдановки и Верхнеторецкого. Без потерь с украинской стороны. 

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/860410401118244

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Авдеевка, Широкино, Павлополь, Трехизбенка, Крымское, Богдановка, украинский военный, обстрелы, Старогнатовка, война на Донбассе, Верхнеторецкое, операция Объединенных сил, ООС
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