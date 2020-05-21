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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский назначил Енина представителем Украины в суде ООН в арбитраже против РФ

Согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин будет представлять Украину в делах против России.

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Енин, среди прочего, будет заниматься делами о задержании украинских моряков
Енин, среди прочего, будет заниматься делами о задержании украинских моряков
Фото: Eugene Enin / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными трибуналами по морскому праву. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами касательно прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

На сайте МИД сообщается, что Енин с 2005-го по 2010 год занимал должность секретаря посольства Украины в Молдове. С 2010 года несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел Украины. В 2012–2016 годах был советником посольства Украины в Италии. В 2016 году дипломат и юрист Енин стал заместителем Юрия Луценко, который тогда возглавил Генпрокуратуру. 26 апреля 2019 года Енина уволили из ГПУ. 15 апреля 2020 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая того же года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 моряков и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

21 мая Енин сообщил, что Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России в деле о захвате кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Теги: Россия, Украина, ООН, захват, военные, граница, Керченский пролив, корабль, следствие, Владимир Зеленский, трибунал, Евгений Енин, корабли, Всеволод Ченцов
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