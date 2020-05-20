Украина до 22 мая подаст меморандум против России в Международный морской трибунал

Украина будет добиваться от России компенсации материального и морального вреда, нанесенного украинским морякам, захваченным в плен в ноябре 2018 года, сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

Россия обстреляла и захватила три украинских корабля и 24 моряка в ноябре 2018 года Фото: EPA

До 22 мая Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России в деле о захвате кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом 20 мая в эфире телеканала "Украина 24" заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Хочу развеять все конспирологические теории и "зрады", которые распространялись в последнее время: мы работаем над всеми кейсами против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен. Буквально до 22 мая мы планируем подать меморандум против РФ в Международный морской трибунал в деле о незаконном задержании трех кораблей ВМС Украины и 24 членов экипажа", – заявил замглавы МИД.

По его словам, Украина "на максимальном уровне" будет требовать компенсации ущерба морякам – как материального, так и морального.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая того же года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 моряков и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.