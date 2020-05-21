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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Погибшему комбату "Луганска-1" обещали, что "придет Россия и даст большие зарплаты", но в 2014-м он сделал свой выбор и Украине не изменил

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Вчера вечером во время боевого патрулирования близ линии фронта погиб командир батальона полиции "Луганск-1" Сергей Губанов... Подорвался на мине на участке близ передовой.

Он был из тех милиционеров, которые весной 2014-го сделали свой выбор. Был главой районного отдела в Луганске, и ему тоже обещали "крымский сценарий", "вот придет Россия и даст вам большие зарплаты", но Губанов своей стране не изменил.

Попал в плен, его долго доставали оттуда. А когда вышел, он не искал карьеры в Киеве, а взял в руки оружие и стал командиром патрульного батальона. Он не был кабинетным начальником, а с автоматом в руках шел вперед, смотрел на людей и на проблемы своими глазами, прошел всю линию фронта на луганском направлении десятки раз вдоль и поперек, много раз рисковал собой, пользовался большим уважением очень многих, кто с ним встречался.

Сергей Губанов – один из героев украинского Луганска.

Вечная память.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, полиция, Юрий Бутусов, война на Донбассе, Сергей Губанов
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