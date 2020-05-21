Погибшему комбату "Луганска-1" обещали, что "придет Россия и даст большие зарплаты", но в 2014-м он сделал свой выбор и Украине не изменил

Вчера вечером во время боевого патрулирования близ линии фронта погиб командир батальона полиции "Луганск-1" Сергей Губанов... Подорвался на мине на участке близ передовой.

Он был из тех милиционеров, которые весной 2014-го сделали свой выбор. Был главой районного отдела в Луганске, и ему тоже обещали "крымский сценарий", "вот придет Россия и даст вам большие зарплаты", но Губанов своей стране не изменил.

Попал в плен, его долго доставали оттуда. А когда вышел, он не искал карьеры в Киеве, а взял в руки оружие и стал командиром патрульного батальона. Он не был кабинетным начальником, а с автоматом в руках шел вперед, смотрел на людей и на проблемы своими глазами, прошел всю линию фронта на луганском направлении десятки раз вдоль и поперек, много раз рисковал собой, пользовался большим уважением очень многих, кто с ним встречался.

Сергей Губанов – один из героев украинского Луганска.

Вечная память.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора