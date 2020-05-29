Накажут ли полицейских из Кагарлыка и изменит ли программа Кабмина жизнь украинцев? 29 мая в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая будут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр социальной политики Марина Лазебная, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и другие.

29 мая в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать программу Кабинета Министров, стрельбу в Житомирской области, а также изнасилование полицейскими в Кагарлыке Киевской области. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;

министр социальной политики Украины Марина Лазебная;

советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;

начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;

председатель партии "Голос" Кира Рудык;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко.