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Накажут ли полицейских из Кагарлыка и изменит ли программа Кабмина жизнь украинцев? 29 мая в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая будут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр социальной политики Марина Лазебная, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и другие.

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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
Фото: Шустер LIVE / Facebook

29 мая в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать программу Кабинета Министров, стрельбу в Житомирской области, а также изнасилование полицейскими в Кагарлыке Киевской области. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
  • министр социальной политики Украины Марина Лазебная;
  • советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;
  • председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
  • заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;
  • начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов;
  • сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • председатель партии "Голос" Кира Рудык;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.

Теги: Олег Ляшко, стрельба, Михаил Саакашвили, экономика, Юрий Бойко, Антон Геращенко, Олег Устенко, Денис Шмыгаль, Андрей Небытов, Кабмин, Свобода слова Савика Шустера, Марина Лазебная, Игорь Петрашко
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