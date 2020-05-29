Накажут ли полицейских из Кагарлыка и изменит ли программа Кабмина жизнь украинцев? 29 мая в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"
Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая будут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр социальной политики Марина Лазебная, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и другие.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.