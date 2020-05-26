Правоохранительный комитет Рады соберется на внеочередное закрытое заседание из-за изнасилования в Кагарлыке

Проведение внеочередного закрытого заседания комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года, запланировано на 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба комитета.

Монастырский: На эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается Фото: Денис Монастырский / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует провести внеочередное заседание для выяснения деталей преступления полицейских в Кагарлыке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"1 июня 2020 года в 15.00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года", – говорится в заявлении.

"По нашей оценке, это событие является неординарным. Мы планируем выяснить, было это системным поведением или отдельной ситуацией, которая была обнаружена внутренней безопасностью и ГБР", – сообщил НВ глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

На заседание приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Также планируется привлечь руководство департамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам.

По словам главы комитета, кадровые вопросы будут решаться по результатам закрытой встречи, когда будет больше информации о происшествии.

"Очевидно, что ответственность несут не только те, кто совершил преступление, но и руководитель этого отдела. Однозначно, на эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается", – отметил Монастырский.

Он добавил, что создание временной следственной комиссии в Верховной Раде на данный момент не является необходимостью.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения полицейским Кузиву и Сулиме из Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в изнасиловании женщины. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.