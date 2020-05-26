Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Правоохранительный комитет Рады соберется на внеочередное закрытое заседание из-за изнасилования в Кагарлыке

Проведение внеочередного закрытого заседания комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года, запланировано на 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба комитета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Монастырский: На эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается
Монастырский: На эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается
Фото: Денис Монастырский / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует провести внеочередное заседание для выяснения деталей преступления полицейских в Кагарлыке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"1 июня 2020 года в 15.00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года", – говорится в заявлении.

"По нашей оценке, это событие является неординарным. Мы планируем выяснить, было это системным поведением или отдельной ситуацией, которая была обнаружена внутренней безопасностью и ГБР", – сообщил НВ глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

На заседание приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Также планируется привлечь руководство департамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам.

По словам главы комитета, кадровые вопросы будут решаться по результатам закрытой встречи, когда будет больше информации о происшествии.

"Очевидно, что ответственность несут не только те, кто совершил преступление, но и руководитель этого отдела. Однозначно, на эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается", – отметил Монастырский.

Он добавил, что создание временной следственной комиссии в Верховной Раде на данный момент не является необходимостью.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения полицейским Кузиву и Сулиме из Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в изнасиловании женщины. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: Украина, полиция, изнасилование, правоохранители, расследование, преступление, комитет, происшествия, полицейский, встреча, заседание, ГБР, Кагарлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в насилии
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в насилии
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS