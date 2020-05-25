В полиции работают как настоящие полицейские по призванию, так и садисты, которые хотят легально удовлетворять свои извращения

В городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Новость, которая сегодня обошла все СМИ.

На самом деле, насилие со стороны сотрудников полиции случается значительно чаще, чем вы видите это в заголовках СМИ.

Буквально сегодня я разговаривала с мужчиной, которого уже полгода подозревают в убийстве соседки. Он рассказал о насилии во время допросов. Но человек не сломался, вину не признал и от безысходности обратилась на телевидение. Журналисты провели расследование, помогли пройти ему полиграф, организовали "очную ставку" с пострадавшими и свидетелями – и сами пострадавшие сняли все свои подозрения и обвинения, убедившись в их несостоятельности. Но полиция уже полгода не может это выяснить. Перед эфиром я сделаю анонс, увидите эту историю. И таких историй я могу рассказать много.

Так вот. Проблема насилия в правоохранительных органах не нова и не уникальна, она есть везде в силу специфики деятельности. Почему? Потому что работа в полиции привлекает как искренних борцов с преступностью, так и садистов, которые хотят легально удовлетворять свои извращения. Поэтому, в полиции работают люди разные – и настоящие полицейские по призванию, и оборотни.

Как с этим справились в развитых странах? Там при приеме на работу в полицию человека просто проверяют на садизм, жестокость, агрессивность. Проверяют везде по разным методикам, но они направлены именно на отсеивания садистов.

Вот, скажем, есть у меня знакомый полицейский из Великобритании – он рассказывает, что его проверяли на любовь к животным и детям.

Собственно, нет ничего сложного в том, чтобы и у нас из всех желающих работать в полиции отбирали только тех, кто готов бороться с преступностью законными методами.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора