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Антон Геращенко: Полицейские, которым дадут электрошокеры, должны будут получить разряд тока, чтобы узнать, насколько это больно

Уже в этом году в полицию поступит партия электрошокеров, которые она будет применять вместо дубинок, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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Электрошокер является гораздо более щадящим методом остановки правонарушителя, чем дубинка, полагают в МВД Украины
Электрошокер является гораздо более щадящим методом остановки правонарушителя, чем дубинка, полагают в МВД Украины
Фото: depositphotos.com

Украинским полицейским выдадут электрошокеры, которые будут применяться вместо дубинок, рассказал в интервью "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Первая партия поступит уже осенью 2020 года, предположил он.

"По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – сообщил Геращенко.

По его мнению, электрошокер – более щадящий метод остановки правонарушителя, чем дубинка.

"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть [дубинкой] в те места, удар по которым приносит излишние страдания", – пояснил замминистра.

Стоимость одного электрошокера для Нацполиции – $2300, добавил Геращенко.

Теги: Антон Геращенко, Нацполиция
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