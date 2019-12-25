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Геращенко заявил, что Киеву не хватает более трети патрульных полицейских

Из-за небольших зарплат в штате киевской патрульной полиции не хватает около трети сотрудников, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Геращенко надеется, что патрульным поднимут зарплату
Геращенко надеется, что патрульным поднимут зарплату
Фото: patrol.police.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве доукомплектован на 34%. Об этом он сказал 24 декабря, общаясь с велосипедистами, которые пришли в МВД с просьбой обратить внимание министерства на отсутствие безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе, пишет УНИАН.

"У нас сегодня некомплект в киевской патрульной полиции на 34%. Из двух тысяч патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", – отметил Геращенко.

Он пояснил такую ситуацию небольшими зарплатами.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки – 17–18 тыс. грн. И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, не хотят так работать", – сказал Геращенко.

Он высказал надежду, что зарплата патрульных полицейских в следующем году будет повышаться. 

21 декабря на Брест-Литовском шоссе в Киеве в ДТП погибли двое велосипедистов – семейная пара. Установлено, что водитель Chevrolet превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева.

Теги: МВД, Антон Геращенко, патрульная полиция, велосипедисты, Нацполиция
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