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"Надевали противогаз и стреляли над головой". Полицейских из Кагарлыка, которых задержали после изнасилования женщины, также подозревают в пытках

Оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отдела полиции подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины, сообщило Государственное бюро расследований. По данным ведомства, потерпевшего они ставили на колени, угрожали изнасилованием и избивали – у мужчины переломы ребер и носа.

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Задержанным полицейским пока не сообщили о подозрении
Задержанным полицейским пока не сообщили о подозрении
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Полицейские Кагарлыкского отдела полиции Киевской области, которых задержали после изнасилования 26-летней женщины, подозреваются в применении силы к мужчине, который находился в отделении полиции, сообщило Государственное бюро расследований.

Задержанные – оперуполномоченный и начальник одного из секторов Кагарлыкского отдела полиции. Издание "Deтектив.info" выяснило, что оперуполномоченному 29 лет, начальнику сектора (он капитан полиции) – 35. 

По предварительным данным, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля (надевал на нее противогаз и наручники, стрелял из табельного оружия над головой), а также несколько раз ее изнасиловал

В ГБР сообщили, что задержанных также подозревают в избиении мужчины, который находился в отделении полиции одновременно с потерпевшей женщиной. 

"Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", – проинформировали в ведомстве. 

Заместитель прокурора Киевской области уточнил в Facebook, что таким образом правоохранители пытались заставить потерпевших признаться в совершении корыстных преступлений. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2507584979490746&id=100007178057717

Уголовное производство открыто по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождались насилием). В ближайшее время задержанным должны сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. 

После новостей о возможном совершении преступлений правоохранителями глава Национальной полиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Теги: полиция, изнасилование, Киевская область, пытки, преступление, Кагарлык
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