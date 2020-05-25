Двух полицейских из Киевской области подозревают в изнасиловании. Подразделение расформируют

Внутренняя безопасность Национальной полиции задержала двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевской области по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 25 мая.



24 мая пострадавшая обратилась в местную больницу. По словам потерпевшей, ее избили и изнасиловали полицейские. Женщину доставили в отделение для дачи объяснения по поводу краж.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Также Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.