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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двух полицейских из Киевской области подозревают в изнасиловании. Подразделение расформируют

Внутренняя безопасность Национальной полиции задержала двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

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В Киевской области расформируют Кагарлыкский отдел полиции
В Киевской области расформируют Кагарлыкский отдел полиции 
Фото: Кагарлицьке відділення поліції / Facebook

Сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевской области по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 25 мая.

24 мая пострадавшая обратилась в местную больницу. По словам потерпевшей, ее избили и изнасиловали полицейские. Женщину доставили в отделение для дачи объяснения по поводу краж.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Также Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Теги: полиция, изнасилование, Киевская область, Национальная полиция, Кагарлык
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