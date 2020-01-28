Брата Минаж осудили за изнасилование падчерицы

Старшего брата американской рэп-певицы Ники Минаж – Джелани Маража – приговорили к 25 годам тюрьмы.

Старший брат американской рэп-исполнительницы Ники Минаж – Джелани Мараж – был осужден по обвинению в изнасиловании его падчерицы. Об этом сообщает TMZ.

Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор вынесли спустя два года после того как присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Ники Минаж на заседании суда не появилась. Адвокат Маража прочитал в зале суда ее письмо от 2016 года, в котором исполнительница пыталась добиться смягчения наказания для брата. Она назвала его самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает.

"Хочу извиниться за боль, которую причинил. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя", – заявил Мараж. Он не признал свою вину и готовит апелляцию.

Обвинения против Маража выдвинула в 2017-м году его бывшая падчерица. Девушка заявила, что подвергалась изнасилованию в 11 лет. Об этом писало издание TMZ.

Настоящее имя Ники Минаж – Оника Таня Мараж. Она родилась 8 декабря 1982 года в Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго. У нее есть братья и сестры Брандон, Макия, Минг, Джелани Мараж.