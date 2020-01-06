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06 января, 2020
 
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Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте

Американская певица Леди Гага призналась, что до сих пор, спустя 14 лет после изнасилования, страдает от головных болей, связанных с произошедшим.

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Леди Гага: После того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль
Леди Гага: После того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль
Фото: ladygaga / Instagram

33-летняя американская певица Леди Гага на шоу Опры Уинфри рассказала, что была изнасилована в 19-летнем возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте Опры Уинфри.

"Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению", – рассказала Леди Гага.

По словам певицы, насильник был намного старше ее, и она была знакома с ним с детства.

Леди Гага отметила, что пыталась найти спасение в работе, но это не помогало.

"После того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства", — призналась певица.

Она добавила, что до сих пор страдает от головных болей.

Леди Гага 28 марта 2019 года отметила 33-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.

Теги: изнасилование, Леди Гага
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