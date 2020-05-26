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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейскому из Кагарлыка, подозреваемому в изнасиловании, избрали меру пресечения

Суд отправил экс-полицейского из Кагарлыка Сергея Сулиму под арест. Тот не признал своей вины в издевательствах над женщиной.

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Одного из подозреваемых арестовали
Одного из подозреваемых арестовали
Фото: hromadske.ua

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения бывшему оперуполномоченному отдела полиции в Кагарлыке Киевской области Сергею Сулиме, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Об этом сообщает hromadske.

Сулиму взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал адвокат подозреваемого, которого поддержал прокурор.

Экс-полицейский в ходе заседания заявил, что не признает своей вины.

Как стало известно во время суда, у Сулимы есть семимесячный ребенок.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Теги: арест, изнасилование, пытки, правоохранители, Голосеевский суд, избиение, уголовное производство, Нацполиция, Кагарлык
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