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Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в групповом изнасиловании и превышении полномочий

Государственное бюро расследований Украины будет настаивать на аресте двух полицейских из Кагарлыкского отдела полиции, подозреваемых в изнасиловании свидетельницы и пытках, без права на залог.

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Дело в отношении сотрудников полиции было открыто 25 мая
Дело в отношении сотрудников полиции было открыто 25 мая
Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении двум сотрудникам Кагарлыкского отдела полиции, подозреваемым в пытках и насилии над задержанным и свидетельницей.

"Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов Кагарлыкского отдела подозревается в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УК Украины)", – заявили в ведомстве.

Следователи бюро подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Максимальное наказание по инкриминируемым преступлениям – от семи до 12 лет лишения свободы.

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25 мая стало известно о задержании двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, и угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима. Сейчас они находятся в СИЗО.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Теги: МВД, Украина, полиция, СИЗО, изнасилование, Государственное бюро расследований, насилие, уголовное производство, Кагарлык
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