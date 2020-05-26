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ПОЛИТИКА

Массовой переаттестации полицейских из-за инцидента в Кагарлыке не будет – Геращенко

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, массовые переаттестации в полиции "могут пропустить вперед плохих людей".

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Геращенко: В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет к полицейским
Геращенко: В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет к полицейским
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Министерство внутренних дел Украины не намерено проводить массовую переаттестацию сотрудников полиции после инцидента в Кагарлыкском отделе полиции. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сказал в эфире программы "Сніданок з "1+1", комментируя задержание двух сотрудников полиции по подозрению в пытках и изнасиловании.

"В семье не без урода… В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет к полицейским", – отметил чиновник.

По мнению Геращенко, "массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших – часто могут уволить по необъективным причинам".

"Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации 2015 года. Принято решение распустить Кагарлыкский отдел полиции, заново проверить всех полицейских… Начальник этого отделения точно работать не будет – всегда есть значительная часть вины начальника. Значит, он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут пытать, насиловать и им за это ничего не будет. За это тоже придется отвечать", – заявил Геращенко.

При этом он уверен, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с инцидентом в отставку подавать не должен.

25 мая стало известно о задержании двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима. Сейчас они находятся в СИЗО.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, полиция, изнасилование, пытки, Антон Геращенко, правоохранители, расследование, насилие, Кагарлык
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