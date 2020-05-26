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Антон Геращенко
Антон Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины.


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Сообщение о насилии в отделении полиции Кагарлыка поступило в воскресенье в 18.47. Уже в 19.40 подозреваемые были задержаны

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Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление.

На фото – бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Фото: Антон Геращенко / Facebook
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыкском отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18.47.

В 19.15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19.40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ГБР.

В 8.00 начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10.23 понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Также не могу не сказать, что кроме тех негодяев, которых вы видите на фото за решеткой, в полиции верно служат Украине десятки тысяч других полицейских, которые защищают закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области.

Помните об этом, пожалуйста.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: полиция, изнасилование, Антон Геращенко, избиение, ГБР, Кагарлык
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