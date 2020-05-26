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Геращенко считает, что инцидент в Кагарлыке – не повод для отставки Авакова

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заверил, что благодаря работе Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в ведомстве – "полная нетерпимость" к пыткам и насилию.

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Геращенко заявил, что отставка Авакова в связи с инцидентом в Кагарлыке была бы необоснованной
Геращенко заявил, что отставка Авакова в связи с инцидентом в Кагарлыке была бы необоснованной
Фото: EPA

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко не считает, что глава МВД Арсен Аваков должен подать в отставку из-за пыток в Кагарлыкском отделе полиции. Об этом Геращенко сказал в эфире программы "Сніданок з "1+1", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли министр уйти в отставку.

"Я считаю, что в данном случае решение необоснованно. Мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывались. У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – полная нетерпимость к пыткам и насилию", – сказал замминистра.

25 мая стало известно о задержании двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима. Сейчас они находятся в СИЗО.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, полиция, изнасилование, пытки, Антон Геращенко, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Кагарлык
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