Такое ощущение, что в Украине две полиции. Один состав борется с преступностью и терроризмом, а второй – кошмарит бизнес, насилует и пытает

Народный депутат от "Европейской солидарности".
Жуткая история в Кагарлыке с изнасилованиями и пытками людей в райотделе "обновленной" полиции мало чем отличается от убийства в райотделе нереформированной тогда милиции студента Индила, или попыток откупить виновных и похоронить дело во Врадиевке.
Украинцы не чувствует себя в безопасности. Реформа полиции – это не только новая форма, должно быть и новое содержание.
А пока такое ощущение, что в стране есть две полиции, как и две СБУ. Один состав борется с преступностью и терроризмом, противостоит врагу внутреннему и внешнему, героически несет службу на второй линии фронта и проводит блестящие спецоперации. Второй состав кошмарит бизнес, в пьяном угаре стреляет по пятилетним малышам, упивается собственной безнаказанностью, продолжает поборы и давно стал государством в государстве.
Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора