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Изнасилование и пытки в Кагарлыке. Суд арестовал второго подозреваемого полицейского

Бывший начальник сектора криминальной полиции из Кагарлыка Киевской области Николай Кузив отправлен в СИЗО, его подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Ранее суд арестовал еще одного экс-правоохранителя Сергея Сулиму.

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Кузив проведет два месяца под арестом
Кузив проведет два месяца под арестом
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины, сообщает hromadske.

Бывшего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, подозреваемый не признал своей вины. О том же при избрании ему меры пресечения в суде заявлял другой подозреваемый в этом деле, экс-оперуполномоченный Сергей Сулима, которого также арестовали на 60 суток.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Теги: изнасилование, Киевская область, пытки, Голосеевский суд, подозрение, уголовное производство, Кагарлык
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