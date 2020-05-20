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Из полиции уволили начальника управления, который потребовал у еврейской общины Коломыи список ее членов

Начальника управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Михаила Банка уволили 15 мая. В феврале он направил письмо главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру, в котором попросил предоставить ему фамилии членов общины с адресами и телефонами.

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Банка уволили из полиции на прошлой неделе
Банка уволили из полиции на прошлой неделе  
Фото: mi100.info

Начальника управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Михаила Банка, который затребовал у главы еврейской общины Коломыи список членов, уволили с занимаемой должности. Об этом говорится в ответе министра внутренних дел Арсена Авакова на депутатский запрос члена фракции "Слуга народа" Игоря Фриса.

Фото документа 18 мая опубликовал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. 

Аваков сообщил, что полковник полиции Банк 13 мая был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 15 мая уволен. 

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3193301880721348

10 мая глава организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский сообщил, что полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с адресами и телефонами. Он опубликовал письмо начальника управления стратегических расследований Банка от 11 февраля к главе еврейской общины города Якову Залищикеру. Банк объяснил необходимость получения этих данных тем, что его департамент занимается "борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями". 

11 мая сотрудники департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции начали служебное расследование по факту сбора полицией Ивано-Франковской области информации о членах еврейской общины. Глава Нацполиции Игорь Клименко высказал сожаление, что такая ситуация произошла, и подчеркнул, что любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы.

Посольство Израиля в Украине выразило удовлетворение тем, как Национальная полиция рассмотрела этот случай антисемитизма в ее структуре.

По данным издания Zmina, аналогичные письма получила не только еврейская община Коломыи, но и польская, азербайджанская и немецкая.

Теги: полиция, антисемитизм, Ивано-Франковская область, Коломыя, евреи, Александр Дубинский, Игорь Фрис, Михаил Банк
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