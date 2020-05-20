Из полиции уволили начальника управления, который потребовал у еврейской общины Коломыи список ее членов

Начальника управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Михаила Банка уволили 15 мая. В феврале он направил письмо главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру, в котором попросил предоставить ему фамилии членов общины с адресами и телефонами.

Начальника управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Михаила Банка, который затребовал у главы еврейской общины Коломыи список членов, уволили с занимаемой должности. Об этом говорится в ответе министра внутренних дел Арсена Авакова на депутатский запрос члена фракции "Слуга народа" Игоря Фриса.

Фото документа 18 мая опубликовал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Аваков сообщил, что полковник полиции Банк 13 мая был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 15 мая уволен.

10 мая глава организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский сообщил, что полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с адресами и телефонами. Он опубликовал письмо начальника управления стратегических расследований Банка от 11 февраля к главе еврейской общины города Якову Залищикеру. Банк объяснил необходимость получения этих данных тем, что его департамент занимается "борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями".

11 мая сотрудники департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции начали служебное расследование по факту сбора полицией Ивано-Франковской области информации о членах еврейской общины. Глава Нацполиции Игорь Клименко высказал сожаление, что такая ситуация произошла, и подчеркнул, что любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы.

Посольство Израиля в Украине выразило удовлетворение тем, как Национальная полиция рассмотрела этот случай антисемитизма в ее структуре.

По данным издания Zmina, аналогичные письма получила не только еврейская община Коломыи, но и польская, азербайджанская и немецкая.