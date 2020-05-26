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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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Зеленскому нужно сделать выбор: воспользоваться ситуацией в Кагарлыке, чтобы убрать Авакова, либо оставить, сделав его полностью зависимым от себя

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Интересная ситуация с Аваковым. Я имею в виду требования о его отставке в связи с изнасилованием в Кагарлыке.

"Вечный министр" набил оскомину многим и уже давно. Но раньше он был противовесом Порошенко, которого не любили с такой же силой, поэтому заинтересованность в сохранении Авакова была не только в парламенте, но и в обществе. Сегодня он не позиционирует себя ограничителем или оппозицией Зеленскому.

Таким образом, для общества и политикума он теряет свою ценность и ситуации, подобные Кагарлыку, могут привести к тому, что Аваков попадет в полную зависимость от президента. Но здесь уже претензия общества может быть адресована Зеленскому – почему он держится за министра, который фактически провалил реформу МВД (ведь случай в Кагарлыке – это следствие сохранения старой ментовской системы, а не частный случай). Отговорки Зе к "делу Шеремета", которое якобы должен закончить Аваков, на острие данного момента кажутся смешными – все-таки не Арсен Борисович лично проводит расследование. Да и само качество этого расследования вызывает все больше вопросов…

Зеленскому сейчас нужно сделать выбор: воспользоваться ситуацией, чтобы убрать опасного министра, либо оставить его, сделав полностью зависимым от себя, но при этом и перебрать на себя часть его негативного рейтинга. Какой выбор сделает Зе? Давайте поразмышляем вместе, какие факторы могут заставить Зеленского оставить или убрать Авакова с поста министра? Например, возможность сливов компромата на Зе-команду, который наверняка накопил Аваков. Или активизация "Нацдружин". Или саботаж ставленников Арсена Борисовича в силовых структурах…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, изнасилование, Сергей Гармаш, расследование, Владимир Зеленский, реформа, Кагарлык
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