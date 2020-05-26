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Отделение полиции в Кагарлыке работает в обычном режиме, несмотря на приказ о расформировании – врио начальника отделения

25 мая глава Нацполиции Украины Игорь Клименко распорядился расформировать отделение в Кагарлыке Киевской области, двое сотрудников которого подозреваются в изнасиловании и пытках женщины. И.о. начальника отделения Дмитрий Литвин заявил, что процесс реорганизации и переаттестации сотрудников займет два месяца.

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Расформирование отделения в Кагарлыке оказалось долгим процессом
Расформирование отделения в Кагарлыке оказалось долгим процессом
Фото: Кагарлицьке відділення поліції / Facebook

Отделение полиции в Кагарлыке Киевской области, где двух полицейских обвиняют в изнасиловании и избиении людей, продолжает работать, несмотря на распоряжение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко о расформировании. Об этом hromadske сообщил временно исполняющий обязанности главы Кагарлыкского отделения полиции Дмитрий Литвин, которого назначили на эту должность после отстранения предыдущего руководителя Сергея Панасенко.

"Кагарлыкское отделение полиции функционирует. Приказ о реорганизации уже есть, насколько мне известно. В течение двух месяцев будет переаттестация работников. То есть они все остаются на месте, работают, выполняют свои функциональные обязанности даже без приставки "и.о.", – пояснил Литвин.

Он добавил, что инспекция Нацполиции сейчас работает в отделении, изучая деятельность арестованных экс-сотрудников.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: арест, изнасилование, Киевская область, пытки, Национальная полиция, Игорь Клименко, Кагарлык
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