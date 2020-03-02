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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области мужчина ранил одного полицейского и избил другого – Нацполиция

По сообщению полиции Киевской области, житель города Узин стрелял в правоохранителя из травматического пистолета.

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Полицейского ранили в ногу из травматического пистолета
Полицейского ранили в ногу из травматического пистолета
Фото: kv.npu.gov.ua

Вечером 1 марта в городе Узин Киевской области 43-летний местный житель открыл стрельбу по правоохранителям, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

"Сотрудники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Внезапно злоумышленник со спины начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и стрелять в их сторону из пистолета. В результате участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги", – сказано в сообщении.

К месту событий вызвали наряд сектора реагирования патрульной службы. Мужчина оказал сопротивление при задержании и нанес руками побои полицейскому.

Пистолет и гильзы изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: стрельба, Киевская область, хулиганство, задержание, Национальная полиция
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